Kayıtlı istihdamda düşüş sürüyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri ışığında hazırladığı Ekim 2025 raporunu kamuoyuyla paylaştı. Veriler, Türkiye’deki kayıtlı çalışan sayısının son üç aydır devam eden bir düşüş eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

İSTİHDAMDA AYLIK SERT DÜŞÜŞ

Ekim ayı itibarıyla toplam sigortalı çalışan sayısı, yıllık bazda yüzde 2,1 artış gösterse de aylık bazda yüzde 3,3 oranında azalarak 26 milyon 78 bin seviyesine geriledi. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenleri kapsayan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemine kayıtlı çalışanların sayısı ise artmaya devam ederek 2 milyon 165 bine ulaştı. Bu grup, toplam sigortalıların yüzde 8,3’ünü oluşturuyor.

SEKTÖREL AYRIŞMA: İNŞAAT GÜÇLENİYOR, GİYİM VE TEKSTİL ZORLANIYOR

Ekonominin lokomotifi olan imalat sektöründe daralma sinyalleri güçleniyor. İmalat istihdamı yıllık bazda yüzde 3 daralırken, inşaat sektörü yüzde 5,7 ve tarım sektörü yüzde 1,3 büyüme kaydetti.

En Çok Kayıp Yaşayanlar: Giyim eşyaları imalatı, 78.921 kişilik azalma ve yüzde 12,1’lik daralma ile istihdam kaybının merkezi oldu. Tekstil ve büro yönetimi faaliyetleri de düşüşün sürdüğü diğer alanlar olarak öne çıktı.

En Çok Artış Sağlayanlar: Perakende ticaret sektörü 135 binden fazla yeni istihdamla zirvede yer alırken, bina inşaatı 130 binin üzerinde artışla ikinci sıraya yerleşti. Eğitim ve yiyecek-içecek hizmetleri de büyümeyi destekleyen diğer sektörler oldu.

ANKARA ZİRVEDE, İSTANBUL KAN KAYBEDİYOR

İller bazında bakıldığında istihdam haritasında çarpıcı değişimler gözleniyor. Başkent Ankara, 79.710 kişilik artışla istihdamını en çok artıran il oldu. Ankara'yı, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecindeki Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş takip etti.

Buna karşın, Türkiye’nin ekonomi merkezi İstanbul, 27.452 kişilik kayıpla istihdamın en çok azaldığı şehir oldu. Mersin ve Tekirdağ da düşüş yaşayan iller arasında dikkat çekti.

İŞ YERİ SAYISINDA ARTIŞ EĞİLİMİ

İstihdam sayısındaki aylık düşüşe rağmen, iş yeri sayısı yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 2,28 milyona ulaştı.

Sektörel: İş yeri sayısı en çok perakende ticaret ve yiyecek-içecek hizmetlerinde arttı.

Bölgesel: Hatay, iş yeri sayısı en fazla artan il olurken; toplam iş yerlerinin yarısının İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olmak üzere 5 büyükşehirde kümelendiği görüldü.