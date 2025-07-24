Kayıtsız göçmen işçi çalıştırmaya yönelik yaptırımlar genişletildi

Emek Servisi

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle, kayıtsız göçmen işçi çalıştıran patronlara yönelik mali yaptırımlar genişletildi. Düzenleme, sınır dışı edilen göçmenlerin çeşitli masraflarının, artık doğrudan işverenden tahsil edilmesini öngörüyor.

“İzinsiz Çalıştığı İçin Haklarında Sınır Dışı Etme Kararı Alınan Yabancıların Çeşitli Masraflarının İşverenlerinden Tahsili Hakkında Yönetmelik” kapsamında izinsiz çalıştığı tespit edilen ve sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine bildirilen göçmenlerin, varsa eş ve çocuklarıyla birlikte; konaklama, ülkelerine dönüş ve gerektiğinde sağlık giderleri Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanacak.

Ancak bu giderler, daha sonra ilgili işveren ya da işveren vekilinden tahsil edilecek. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar, işverene tebliğ edilecek ve bir aylık ödeme süresi tanınacak. Ödeme yapılmaması durumunda, alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairelerince takip edilecek.

Yönetmelikte, geri gönderme merkezlerinde barındırılan göçmenlerin günlük maliyetlerinin her yıl maktu olarak belirleneceği ve en fazla üç aylık süreyi kapsayacağı da belirtildi. Yönetmelik, yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek.