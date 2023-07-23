Kaymakam Büyüker: “Yangın herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmiyor”

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, makilik alandaki yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesine devam ettiğini ifade ederek, “Makilik bir alanda yangınımız mevcut. Herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmiyor” açıklamasında bulundu.



Edinilen bilgiye göre Kumluova mevkiinde makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılarak makilik alanda etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, ekipleri yangına karadan müdahalesi devam ediyor. Yangına 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer 6 yer ekibi 206 personelle müdahalede bulunuyor.



“Yangın herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmiyor”

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek “Makilik bir alanda yangınımız mevcut. Herhangi bir yerleşim alanını tehdit etmiyor. Aşağıdaki seralık alanda arazözlerimiz ve itfaiyelerimiz müdahaleye devam ediyor o kısımda. Tabi helikopterle müdahale olmadığı için gece olduğu için o konuda biraz sıkıntılarımız mevcut. Ama herhangi bir ormanlık alana ya da hanelerin bulunduğu alana bir yol olduğu söylendi. O yolun genişletilmesi ve yangının sıçraması durumunda müdahalenin hızlandırılmasına çalışıyoruz. Ekiplerimizin hemen hemen hepsi burada, Antalya’dan Fethiye’den ekiplerimiz var. Şu an için kontrollü bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor. İnşallah kısa bir zaman içinde kontrol altına alıp söndüreceğimizi umuyorum” dedi.