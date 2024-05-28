Kaymakam katillerle kol kola poz verip sohbet etti

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, İzol katliamına imza atıp dört kişiyi öldüren Cihan ve Cemal İzol ile kol kola poz verdi. Yapılan açıklamada, “kaymakamın hoş sohbetlerinden dolayı” katillere teşekkür ettiği belirtildi.

İsmail ARI

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir skandala imza attı, katiller ile kol kola girip poz verdi.

Siverek Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, “İzol Aşireti’nin ileri gelenleri Zülfikar İzol, Cemal İzol, Cihan İzol ve Dr. Bülent İzol kaymakamımız sayın Musa Aydemir'i ziyaret etti. Sayın kaymakamımız ziyaretlerinden ve hoş sohbetlerinden dolayı Zülfikar, Cemal, Cihan ve Bülent Beye teşekkür etti” notuna da yer verildi.

Kaymakam Aydemir’in görüşüp fotoğraf paylaştığı isimler arasında yer alan Cihan ve Cemal İzol "tasarlayarak adam öldürme" ve "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçundan ceza almış ve diğerleri de yargılanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Urfa’nın Siverek ilçesinde 15 Haziran 2019 tarihinde AKP eski Milletvekili Zülfükar İzol’un oğlu, kardeşi ve akrabalarının saldırısında, aynı aileden Zozan, Hakkı, Meral ve Musa Serhat İzol öldürülmüştü.

"Güvenlik gerekçesiyle" Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Ekim 2023 tarihindeki 16’ncı duruşmasında karar çıktı. 6 kişinin firari olduğu davada 11 kişinin "tasarlayarak adam öldürme" ve "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten" ceza aldı.

Önce sanıklar Cihan İzol, Cemal İzol ve Serhat Ferman İzol için dörder kez müebbet hapis cezası verildi ardından yapılan indirimle cezaları 66 yıl 3 aya düşürüldü. Ancak mahkeme bu üç kişi için de tutuklama kararı çıkarmadı. Mahkeme sanıklar için sadece yurtdışına çıkma yasağı koydu.

Dört yıldır devam eden davada 16 celse boyunca “adam öldürme” suçundan yargılanan Bülent İzol ise beraat etti.

HAKİM DE SAVCI DA İSYAN ETTİ

Mahkeme heyetinde yer alan üç hakimden biri karara karşı muhalefet şerhi hazırladı. Hakim itirazında “Sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu ve tutuklanmalarına karar verilmesi gerektiğini belirterek karara katılmadığını” ifade etti. Savcı ise kararı istinafa taşıyacağını belirtti.