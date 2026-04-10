Kaymakamdan çocuklara okul sözü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Sabiha Gökçen İlköğretim Okulu 3-A sınıfı öğrencileri yerel yönetimler dersinde işledikleri konularla ilgili bilgi almak için Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz'ı ziyaret etti. Kaymakam, 3'üncü sınıf öğrencilerine yerel yönetimlerle ilgili bilgi verdi. Öte yandan gerçekleşen ziyarette kaymakam kendilerine 3 adet okul sözü verdi.

Karşılıklı soru cevap şeklinde geçen bir sohbetin ardından çocuklar Gaziemir Kaymakamlığı'ndan ayrılarak okullarına geri döndüler.