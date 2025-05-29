Kaymakamdan öğrenciye “etek boyu” müdahalesi: "Etek boyu değil, eğitim konuşulsun"

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen şiir dinletisinde, sahneye çıkan 9. Sınıf öğrencisi bir kıza karşı skandal ifadeler kullanıldığı belirtildi. Öğrencinin eteğini kısa bulan İlçe Kaymakamı Cevat Gün’ün herkesin önünde “Bu eteğin boyu ne? Utanmıyor musun böyle giyinmeye?” diyerek müdahale ettiği iddia edildi. Olay sonrası kaymakama tepki yağdı.

Açıklamada, “Unutulmamalıdır ki eğitim, bireyin zihinsel, sosyal ve kişisel gelişimini desteklemek içindir. Genç kızların giyimleri üzerinden ahlaki yargılarda bulunmak, onları baskı altında hissettirmek ve utandırmak, temel eğitimin amacına ters düşer. Asıl olan; saygı, özgürlük ve güven ortamı içinde bilimsel ve laik bir eğitim süreci inşa etmektir. Biz kadınların giyimleri üzerinden yapılan bitmek bilmeyen yargılamalar, kadınların nasıl giyineceklerine dair müdahaleler normalleştirilemez, normalleştirmeyeceğiz. İktidar; ırkçı, cinsiyetçi, gerici bir anlayış ile eğitimi, kız öğrencileri ve kadınları dizayn etmeye çalışmaktadır. İktidarın kız çocuklarının ve kadınların haklarına, bedenlerine dönük ‘makbul kadın’ oluşturma politikasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” denildi.

KABUL ETMİYORUZ

Açıklamada şunlar belirtildi: “İktidar çıkardığı yasalarla antidemokratik ve antilaik uygulamaları meşrulaştırmaya çalışıyor. Kız çocuklarının etek boylarının bir toplumsal yargı, bir ahlak dersi, bir tahrik unsuru olarak değerlendirilmesini kabul etmiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir ilkokulda öğrencilerin kıyafetlerini hedef alan, ‘Şort giymek edepsizliktir’ diyen, ‘Bu yaşta şort ve mini giyen çocuklar ileride nasıl tesettüre girecek’ diyen öğretmeni gördük. Çocukların, özellikle de kız çocuklarının kıyafetlerini hedef alan zihniyetin karşısındayız. Bu tür tutumları meşrulaştıran politikalarınıza karşı kararlılığımızı ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yetkilileri öğrencilerin kıyafetlerine müdahale etmek yerine onları destekleyen, güçlendiren ve özgür bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan bilimsel ve laik eğitim politikaları üretmeye davet ediyoruz. Etek boyu değil, eğitim konuşulsun. Bu baskıcı zihniyete teslim olmayacağız.”