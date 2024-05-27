Kaymakamın gazeteciyi tehdit haberlerine engel

Haber Merkezi

Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı’nın gazeteci Ahmet Kanbal’a dönük ölüm tehdidine dair haberlere erişim engeli getirildi. Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal’ı sosyal medya hesabı üzerinden tehdit eden Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, konuya dair haberlere erişim engeli getirdi. Kayabaşı’nın başvurusu üzerine 26 haber sitesi ile 75 sosyal medya hesabından paylaşılan 3 habere erişim engeli getirildi. Kayabaşı, Nusaybin Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebiyle başvuru yaptı.

Başvuruda, Kanbal’ın tehdit suçlamasına dair yaptığı suç duyurusunun Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “takipsizlikle” sonuçlandığı kaydedildi. Kayabaşı, suç duyurusuna ilişkin haberlerle “toplum önünde kişiliğine ve saygınlığına zarar verildiğini” ileri sürdü. Kayabaşı’nın “kişilik haklarının ihlali" gerekçesiyle yaptığı başvuru kısmen kabul edildi.

Nusaybin Sulh Ceza Hakimliği, “Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı Gazeteci Kanbal’ı tehdit etti”, “Gazeteci Kanbal kayyum Kayabaşı hakkında suç duyurusunda bulundu” ve “Kaymakam hastaneye gitmek yerine hemşireleri evine getirtti” haberlerinin yer aldığı 26 haber sitesi ile 75 paylaşıma erişim engeli getirildi.