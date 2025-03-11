Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM'den Kaymakamlık sınav sonuçları duyurusu

Kaymakamlık sınav sonucu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği sınavın ardından araştırılıyor. Mülki İdare Amiri adayları Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM 2024-2025 takviminde kaymakamlık sınav sonuçları tarihi yayınlandı. Peki, 42 Genel Yetenek sorusu ve 78 Genel Kültür sorusundan oluşan kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman? İşte Kaymakamlık sınav sonuçları tarihi!

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM çok sayıda Mülki İdare Amiri adayının katıldığı Kaymakamlık sınavı sonuçlarını 21 Mart Cuma günü açıklayacak.