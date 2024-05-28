Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim'den okullara "ısıtıcı çay makinesi kullanmayın" talimatı

Karabük Safranbolu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında okullara gönderdiği yazıda “ısıtıcı çay makinesi” kullanılmamasını istedi. Öğretmenler ise söz konusu yazıya tepki gösterdi.

Karabük Safranbolu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında okullara gönderdiği yazıda “ısıtıcı çay makinesi” kullanılmamasını istedi. Öğretmenler ise söz konusu yazıya tepki gösterdi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) konuyla ilgili açıklama yaparak “Öğretmenin çay makinesine göz dikmişler” dedi.

TÖB-SEN Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek imzasıyla yayımlanan açıklamada, “patronlara, Meclis'e, Saray bütçesine tasarruf diyemeyenlerin öğretmenlere tasarruf” dayattığı vurgulanırken öğretmen açığına rağmen atama yapılmamasına dikkat çekildi, “Kamuda tasarruf değil, eşit bölüşüm ve halk için bütçe istiyoruz” denildi.

Açıklamada, “Karabük /Safranbolu İlçesinde okullara gönderilen yazıda ‘ısıtıcı ve çay makinesinin’ kullanılmaması isteniyor. Fıkra gibi olay. Safranbolu İlçesinde okullara çay ısıtıcının kaldırılarak elektrikten tasarruf edilmesi üzerine yazı gönderiliyor. Kamu emekçisinin, asgari ücretle geçinen milyonların lokma haline gelen ekmeğine dahi göz dikenler durur mu? Öğretmenin çay makinesine göz dikmişler” ifadelerine yer verildi.

TÖBSEN açıklamasında “bütçe paketleri gibi tasarruf paketlerinin de sermayeyi ve patronları gözettiği”nin altı çizilirken “Öğretmenlerimiz teneffüslerde çayını keyifle yudumlasın diye TÖB-SEN Bursa İl Temsilciliği olarak Safranbolu ilçesindeki okullarda çay makinaları ne kadar elektrik faturası getiriyorsa sendika olarak karşılamaya da hazırız” denildi.