Kaymakamlıktan Can Atalay’la ilgili her türlü etkinliğe topyekûn yasak!

İzmit Kaymakamlığı, hukuksuzca cezaevinde tutuklan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili her türlü eylem ve etkinliği 7 gün süreyle yasakladı.

İzmit Kaymakamlığı, seçilmesine karşın cezaevinden salıverilmeyen Gezi Davası tutuklusu, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili yapılacak her türlü eylem ve etkinliği 7 gün süreyle yasakladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kocaeli’de 19 Ağustos Cumartesi günü Yahya Kaptan Mahallesi Amfi Tiyatroda, hukuksuzca tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili ‘Can Talay İçin Adalet Buluşması’ etkinliği yapacağını duyurdu.

İzmit Kaymakamlığı ise etkinliğe izin verilmeyeceğini ve 7 gün süreyle, konuyla ilgili her türlü etkinliğin yasaklandığını bildirdi.

Kaymakamlık kararında şu ifadeler kullanıldı:

“İzmit İlçe sınırları içerisinde kamu güvenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla; 5442 Sayılı İl idaresi Kanunun 32. Maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. Madde hükümleri gereğince, TIP (Türkiye İşçi Partisi) ve benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek üzere açık alanlarda yapılması planlanan Can ATALAY için Adalet Buluşması etkinliği ile ilgili her türlü (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afis/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, film, festival, sinevizyon ve tiyatro gösterisi vb.) etkinliklerin İzmit İlçe sınırları içerisinde 19.08.2023 günü saat 00.01' den. 25.08.2023 günü saat 23.59'a kadar 7 (yedi) gün süre ile YASAKLANMASI, Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirleri uymayanlar hakkında, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili kanunlara göre Adli ve Idari işlem yapılması hususunda alınan Kaymakamlık Makamının 17.08.2023 tarih ve 13575 sayılı Oluru ekte gönderilmiştir.”

Yasaklama kararının ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, yarın İzmit’e gelerek basın açıklaması düzenleyeceği öğrenildi.