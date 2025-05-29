Kaymakamlıktan Samandağ'da duyulan patlama sesiyle ilgili açıklama: F-16 eğitim uçuşu

Samandağ Kaymakamlığı, Samdandağ-Arsuz bölgesinde duyulan yüksek sesin, F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları sırasında meydana gelen sonik patlamadan kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Samdandağ - Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Havva Kuvvetleri’nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edildi. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.