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Kaymakamlıktan Samandağ'da duyulan patlama sesiyle ilgili açıklama: F-16 eğitim uçuşu

Samandağ Kaymakamlığı, Samdandağ-Arsuz bölgesinde duyulan yüksek sesin, F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları sırasında meydana gelen sonik patlamadan kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı.

Yurt
  • 29.05.2025 23:17
  • Giriş: 29.05.2025 23:17
  • Güncelleme: 29.05.2025 23:19
Kaynak: İHA
Kaymakamlıktan Samandağ'da duyulan patlama sesiyle ilgili açıklama: F-16 eğitim uçuşu
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Samandağ Kaymakamlığı, Samdandağ-Arsuz bölgesinde duyulan yüksek sesin, F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları sırasında meydana gelen sonik patlamadan kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Samdandağ - Arsuz bölgesinden patlama sesi geldi diye çok sayıda ihbar alınması üzerine yapılan araştırmada; Havva Kuvvetleri’nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edildi. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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