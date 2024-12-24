Kaymakamlıktan soruşturmaya engel

Haber Merkezi

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın hastaneye götürüldüğü sırada cezaevi aracının içinde maruz bırakıldığı kötü muamelenin görüntüleri ortaya çıktı. Savcılığın araçtaki jandarma personeli hakkında açılmasını istediği soruşturmaya, Silivri Kaymakamlığı’nca izin verilmedi. T24’ün haberine göre, görüntülerde Kahraman’ın araç içerisinde plastik kelepçeli olduğu ve fenalaştığı görüldü. Silivri Kaymakamlığı ‘ön inceleme’ safhasında, “kanun ve mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde hareket ettikleri” iddiasıyla görevliler hakkında “soruşturma izni verilmemesi”ne karar verdi.

Tayfun Kahraman’ın avukatının dilekçesinde kötü muamelenin yaklaşık 25 dakika sürdüğüne dikkat çekildi. Kelepçenin fazla sıkıldığına dikkat çekilen dilekçede bunun dosyaya sunulan araç içi kamera kayıtları ve doktorun tuttuğu 28 Ağustos günkü tutanakla ve 30 Ağustos tarihli adli muayene raporuyla sabit olduğu belirtildi. Öte yandan dilekçede, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ndeki doktor muayenesinde jandarmaların da odada bulunması neticesinde, doktorun ilgili şahısları ikaz etmesine rağmen jandarmaların çıkmadığı da aktarıldı.

‘UTANMADINIZ MI?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kahraman’ın maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “O görüntülerden de mi utanmadınız?” diye tepki gösterdi. Gökçen, “IŞİD’çi katilleri serbest bırakanlar, Tayfun Kahraman’a eziyet ediyor" dedi. Gökçen açıklamasında şunları söyledi: "MS hastası ve rutin sağlık kontrolüne götürülürken jandarma aracında sıcakta, güneş altında bileklerinde kelepçe sıkılı bir şekilde uzun süre bekletiliyor. Bu sırada fenalaşıyor. Kelepçenin gevşetilmesini istemesine ve hastalığı hakkında bilgi vermesine rağmen daha da sıkılıyor."

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CEZAEVİNDE ÇIPLAK ARAMA DAYATMASI

Dev-Tekstil Sendikası, tutuklanan üyelerinden Yücel Memiş, Serdar Gür ve Rohat Ayas’ın götürüldükleri Söke T Tipi Cezaevi’nde çıplak aramaya maruz kaldıklarını belirterek, “işkence” olarak nitelendirdikleri uygulamaya tepki gösterdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nde yapılan açıklamada, Yücel Memiş, Serdar Gür ve Rohat Ayas’ın götürüldükleri cezaevinde çıplak aramaya maruz bırakıldığı belirtildi.

Tutuklamalarla işçi sınıfı ve emekçilerin mücadelesinin hedeflediğini belirtilen açıklamada şöyle denildi: “İktidarın ısrarla 'yok' dediği işkence gardiyanlar tarafından dayatılmış, cezaevi doktorunun gözetiminde gerçekleştirilmiştir” denildi.