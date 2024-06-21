Kaynağı açıklanmayan gelirden vergi alınacak

Maliye, geliri ile harcamaları arasında yüzde 20’den fazla fark olan, lüks içerisinde yaşayıp gelirini gizleyenlerden açıklama isteyecek. Kaynağı açıklanamayan gelirden de vergi alınacak.

İktidarın üzerinde çalıştığı vergi reformu paketinin bir detayı daha ortaya çıktı. Taslağa göre, gelirini düşük gösterip lüks içinde yaşayanlardan Maliye’ye çağrılarak, izahat istenecek. Maliye’nin yapacağı risk analizi sonucu beyana tabi gelirleri ile harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden ‘Özel Gider (Harcama) Bildirimi’ istenecek. Aradaki farkı izah edemeyenler, bu farkın vergisini ödeyecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, lüks harcamalarını açıklayamayanlar hakkında vergi incelemesinin de başlatılması bekleniyor. Farkın ortaya çıkarılmasında kullanılmak için de ‘mükellef hesap kartı’ oluşturulacak.

LÜKS GAYRİMENKULLER DE İNCELENECEK

Düzenlemenin, mükelleflerin harcama ve gelirlerinin görülebilmesini sağlayan ’mükellef hesap kartı’ ile yürütülmesi bekleniyor. Bu maddenin 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ocak 2025’te yürürlüğe konulması öngörülüyor.

Düzenleme yasalaştığında Maliye’nin radarına giren mükelleflerin lüks gayrimenkul ve taşıt alımı, yüksek kira ve aidat ödemeleri, çocuğuna yaptığı pahalı eğitim harcamaları ortaya konulup geliriyle bu harcamaları nasıl yaptığı sorulacak.