Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak, faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Yayımı tarihini izleyen günden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek kararın hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.