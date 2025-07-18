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Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.

Güncel
  • 18.07.2025 01:00
  • Giriş: 18.07.2025 01:00
  • Güncelleme: 18.07.2025 01:02
Kaynak: ANKA
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak, faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Yayımı tarihini izleyen günden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek kararın hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.

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