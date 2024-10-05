Kaynak özele var, öğrenciye yok

Haber Merkezi

Eğitim Sen, deprem bölgesindeki özel okullara öğrenci başına verilecek destekle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kamu kaynaklarını özel okulları desteklemek için kullandığı, özel okullara verilen teşvikin bölgede koşulları daha da ağırlaştırdığı ifade edildi. Depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen devletin eğitim öğretimin normale dönmesi için hiçbir ciddi adım atılmadığı belirtilen açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

“MEB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe göre, Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören öğrencilere öğrenci başına 12 bin 800 TL ile 18 bin TL arasında değişen tutarlarda destek sağlanacağı açıklanmıştır. Bu durum, kamu kaynaklarının devlet okulları yerine özel okullara aktarılmasını anlamına gelmektedir. Deprem bölgesinde tüm öğrencilerin eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanmasını sağlamak için kamu kaynaklarının devlet okullarına yönlendirilmesi gerekmektedir. Devlet okullarının başta temizlik ve taşıma sorunları tasarruf tedbirleri neden gösterilerek kısıtlanırken çocukların bir öğün ücretsiz yemeğe ulaşım hakları yok sayılırken kamu kaynaklarının özel okullara kaynak olarak aktarılması kabul edilemez. Bu teşviklerle, devlet kendi asli görevini yerine getirmeyip, özel sektörün ihtiyaçlarına öncelik tanımaktadır. Bu uygulama, eğitimde sınıfsal farklılıkların daha da derinleşmesine yol açacaktır.”