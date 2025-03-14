Kaynak Tekniği işçilerinin 43 günlük grevi zaferle sonuçlandı

Kocaeli'de 43 gündür grevde olan Kaynak Tekniği işyerinde bugün (14 Mart 2025) uzun saatler süren görüşmelerin sonucunda anlaşma sağlandı. Böylece 300’e yakın işçinin çalıştığı Kaynak Tekniği işyerinde işçiler ilk toplu sözleşmelerini imzalamış oldu.

Toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce gelinen aşama bütün ayrıntılarıyla önce İşyeri Komitesi ile paylaşıldı. İşyeri Komitesinin onay vermesinin ardından son durum grevdeki işçilere aktarıldı, işçilerin görüşleri alındı.

İşçilerin onayı sonrasında, toplu sözleşmenin imzalanması yolunda iradenin ortaya çıkması üzerine toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İşyerinde ilk defa imzalanan toplu sözleşmeyle, üyeler ücret ve sosyal haklarında birçok önemli kazanım sağladı.

"TÜM İŞÇİ SINIFI KAZANDI"

Birleşik Metal-İş Sendikası imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili şu açıklamada bulundu:

"İmzalanan toplu iş sözleşmesi, bütün zorluklara karşın 43 gündür onurlu ve kararlı bir direniş sergileyen Kaynak Tekniği işçilerine ve tüm işçi sınıfına hayırlı olsun. Bu süreçte bizimle birlikte olan, dayanışmalarını esirgemeyen tüm emek dostlarına teşekkür ederiz. Kaynak Tekniği işçileri kazandı, tüm işçi sınıfı kazandı"