Kaynak Tekniği işçisi de kazanacak

Bilge Su YILDIRIM

İşverenlerin düşük ücret dayatmasına boyun eğmeyerek insanca bir yaşam için alın terlerini savunarak direnişe geçen metal işçileri, greve çıktıkları işyerlerine ardı ardına kazanımlar elde ediyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi metal işçileri, üç ay içinde greve çıktıkları 7 şirkete ait 11 fabrikada toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Sendika, böylece Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında greve çıktığı 12 fabrikanın 11’inde grevlerini kazanım elde ederek sonlandırmış oldu. Sürmeye devam eden Kaynak Tekniği grevi ise dün 17’nci gününü geride bıraktı.

Kocaeli Çayırova’da kurulu bulunan Kaynak Tekniği fabrikasında işveren ile sendika arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamış, ABD’li elektrik devi Lincoln Electric‘e bağlı Kaynak Tekniği firmasının işçilere 30 bin lira dahi teklif etmemişti. İşçiler, TİS imzalanmaması sonucu 31 Ocak’ta fabrikaya grev pankartı asarak şalter indirmişti.

KAZANIMLAR GÜÇ VERİYOR

Birleşik Metal-İş Kaynak Tekniği İşyeri Temsilcisi Haydar Erdoğan, haklarını alana dek mücadele edeceklerini vurguladı. 17 gündür devam eden grevi BirGün’e değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi: “Bu bizim ilk grevimiz. İlk günkü gibi coşkulu ve kararlıyız. Hatta greve ilk çıktığımız zamandan bile daha dinç olduğumuzu söyleyebilirim. Sendikamızın diğer işyerlerinde elde ettiği kazanımlar bize de umut oluyor çünkü. Biliyoruz ki sıradaki kazanım da bizden gelecek.” Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ise tıpkı diğer fabrikalarda elde ettikleri kazanımlar gibi Kaynak Tekniği grevini de zaferle sonuçlandıracaklarını söyledi.

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BİR YENİ GREV DE İZMİR’DE BAŞLAYACAK

Birleşik Metal-İş bir fabrikada daha greve çıkmaya hazırlanıyor. İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge’de kurulu bulunan Almanya sermayeli MAHLE Motor Parçaları Sanayi’de 400 metal işçisi, işverenin 17 Şubat Pazartesi (bugün) TİS imzalaması durumunda 19 Şubat’ta iş durduracak.