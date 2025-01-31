Kaynak Tekniği’nde grev başlıyor

Emek Servisi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda örgütlü Kaynak Tekniği işçileri bugün greve başlıyor.

Sendika, Kocaeli Çayırova ilçesinde kurulu ABD sermayeli Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde (Lincoln Electric) TİS görüşmelernde ücret ve sosyal haklara ilişkin anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçiler, bugün grev pankartını asacak.

Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kaynak Tekniği işvereniyle ortak bir paydada buluşana kadar haklı taleplerimizi haykıracağız ve biz kazanacağız" denildi.