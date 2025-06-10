Kaynak yaparken akıma kapılan işçi dokuz gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iki balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya çalışırken akıma kapılıp dört metreden düşen 45 yaşındaki Mehmet Ali Güner, hastanede dokuz gün sonra hayatını kaybetti.

İş kazası, 1 Haziran'da Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın dış cephesinde yük asansörü kurmak için çalışmaya başlayan Mehmet Ali Güner, demir kaynağı yapmaya hazırlanırken akıma kapılıp yaklaşık dört metreden düştü.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip yoğun bakım servisine alınan Mehmet Ali Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.