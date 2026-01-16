"Kaynak yok" yalanı çöktü: Emeklinin parası nereye kullanıldı?

2025 bütçe harcamaları dün açıklandı. Bütçe gelirleri geçen yıl 12 trilyon 835 milyar 477 milyon lira, giderleri 14 trilyon 634 milyar 607 milyon lira olarak hesaplandı. Merkezi yönetim bütçesi 2025'te, 1 trilyon 799 milyar 130 milyon lira açık verdi.

Bütçede bu kadar açık varken çoğunlukla emekli için kullanılan Sosyal Güvenlik bütçesinde ise 282 milyar 190 milyon TL kullanılmadı. Böylece “Emekliye kaynak yok” yalanı da bir kere daha çöktü.

Bütçe verilerine göre Sosyal Güvenlik için 2025’in başında 1 trilyon 822 milyar 358 milyon 870 bin TL ayrıldı. Ancak bunun 1 trilyon 540 milyar 168 milyon 355 bin TL’si kullanıldı. Yani emekliye ayrılabilecek 2820 milyar 190 milyon 535 bin TL’si kullanılmadı.

Çalışma Yaşamı Uzmanı ve BirGün Yazarı Aziz Çelik verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi. Çelik şunları ifade etti: “Bir yandan ‘kaynak yok’ safsatası ile emekliye üç kuruş fazla vermiyorlar! Oysa kaynak var. Devlet kaynak yaratır zaten! Öte yandan bütçeye koydukları kaynağın 282 milyar lirasını harcamamışlar. 2025 Bütçesine sosyal güvenlik için 1.822 milyar TL koymuşlar ancak 1.540 milyar harcamışlar. Emekli için ayırdıkları kaynağı bile kullanmamışlar! Sonra kaynak yok masalları! Pes doğrusu!”