Kaynaklar halka değil silaha aktı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2025 raporuna göre küresel askeri harcamalar yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolara ulaştı. Dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlası ABD, Çin ve Rusya tarafından gerçekleştirildi. Raporun yazarlarından Lorenzo Scarazzato, dünya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) savunmaya ayrılan payının 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirtti.

AMERİKA AZALSA DA ZİRVEDE

Dünyanın en büyük savunma bütçesine sahip olan ABD, 2025 yılında 954 milyar dolar harcayarak 2024’e göre yüzde 7,5’lik bir azalma kaydetti. Bu düşüşün temel nedeni, Ukrayna’ya yönelik yeni büyük çaplı askeri paketlerin Kongre’de bekletilmesi oldu. Ancak Trump yönetiminin 2027 bütçe planları, bu rakamın 1,5 trilyon dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor.

AVRUPA'DA REKOR SİLAHLANMA

Avrupa ise askeri harcamalarda yüzde 14’lük bir sıçrama ile 864 milyar dolara ulaştı. Ukrayna Savaşı’nın devam etmesi ve ABD’nin Avrupa’ya "kendi savunmanı kendin yap" baskısı, kıta ülkelerini silahlanmaya itti.

Almanya’nın harcamaları yüzde 24 artarak 114 milyar dolara çıkarken İspanya tarihinde ilk kez NATO’nun yüzde 2’lik harcama barajını aşarak 40,2 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı.

SAVAŞA DAYALI EKONOMİLER

Rusya, askeri harcamalarını yüzde 5,9 artırarak 190 milyar dolara taşıdı; bu rakam ülke ekonomisinin yüzde 7,5’ine tekabül ediyor. Savaşın diğer tarafı Ukrayna ise bütçesinin yüzde 40’ını orduya ayırarak 84,1 milyar dolarlık bir harcama yaptı.

Ukrayna’nın harcamalarındaki yüzde 20’lik artış, ülkenin tamamen savaş odaklı bir ekonomiye geçtiğini kanıtlıyor.

ORTADOĞU’DA SABİT KALDI

Ortadoğu’da harcamalar toplamda 218 milyar dolarla sabit kalsa da, İran ve İsrail’in verileri dikkat çekti. İran’ın askeri bütçesi yüzde 5,6 düşerek 7,4 milyar dolara geriledi. Uzmanlar, bu düşüşün temel nedeninin ülkedeki yüzde 42’lik yüksek enflasyon olduğunu belirtiyor.

İsrail ise Gazze’deki saldırıların ardından savunmada yüzde 4,9’luk bir azalma yaşasa da, 48,3 milyar dolarlık bütçesiyle 2022 yılına göre yüzde 97 daha fazla harcama yapmaya devam etti.

ÇİN VE JAPONYA YÜKSELİŞİ

Asya ve Okyanusya bölgesi, yüzde 8,5’lik artışla 681 milyar dolara ulaşarak 2009’dan bu yana en büyük yıllık büyümeyi kaydetti. Bölgenin lideri Çin’in harcamaları 336 milyar dolara ulaşırken; Japonya yüzde 9,7’lik artışla 1958’den bu yana en yüksek savunma bütçesine (62,2 milyar dolar) ulaştı. Tayvan da harcamalarını yüzde 14 artırarak 18,2 milyar dolara çıkardı.

TÜRKİYE 30 MİLYAR DOLAR HARCADI

Türkiye’nin savaş harcamaları ise 2025’te yüzde 7,2 artarak 30 milyar dolara çıktı. Bu artışta Irak, Somali ve Suriye’de süren savaş operasyonların etkili olduğu belirtiliyor.