Kaynaklar silahlanmaya değil eğitime hancansın

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Avrupa Birliği’nin geçen ay duyurduğu yeniden silahlanma planına tepkiler büyüyor. İtalya’nın başkenti Roma’da Beş Yıldız Hareketi’nin çağrısıyla yapılan yürüyüşte silahlanma planı protesto edildi. Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (Rifondazione) gibi sosyalist yapıların da destek verdiği protestoda, Avrupa’nın askeri harcamalarını artırma planına tepkiler dile getirildi.

"Silahlara milyarlarca avro harcanmasına hayır” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, kaynakların silahlanmaya değil halkın ihtiyaçlarına ayrılmasını talep etti. M5S lideri ve eski Başbakan Giuseppe Conte, Avrupa’nın yeniden silahlandırılmasına 800 milyar avro ayrılmasını “çılgınlık” olarak niteledi.

Conte, aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni’yi de planı parlamentodan onay almadan desteklemekle suçladı ve “Bu, hükümetin tarihe geçecek bir başka başarısızlığıdır” dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 4 Mart’ta yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasının devreye sokulacağını duyurmuştu.