Kaynaklar yine takvime aktarıldı

Aralarında yatırımcı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda kamu kurumunu geride bırakan 130 milyar 119 milyon 119 bin TL’lik bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalara karşın yurttaşa, “Az ile yetinin” öğüdünde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı takviminin basım ihalesi sonuçlandı. Başkanlığın, 2026 yılı takviminin basımı için 80 milyon TL'den fazla para harcayacağı öğrenildi.

2026 yılı takvimleri ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018-2026 döneminde bastırdığı takvimler için harcanan toplam para, 282 milyon 628 bin TL’ye ulaştı.

YAPRAKLARCA İSRAF

Diyanet, 2018 yılında 3 milyon 250 bin adet takvim bastırdı. 2018 yılı takvimleri için 2 Mayıs 2017 tarihinde yapılan anlaşma ile yüklenici şirkete 7 milyon 231 bin TL ödeme yapıldı. İdare, 2019 yılında da 3 milyon 250 bin adet takvim bastırırken 2019 yılı takvimlerinin maliyetinin 8 milyon 560 bin TL olduğu bildirildi. Başkanlık, 2020 yılında da takvimler için kesenin ağzını açtı. İdarenin 3 milyon 225 bin adet bastırdığı 2020 yılı takvimlerinin basım maliyeti kayıtlara, 9 milyon 881 bin TL olarak geçti.

ADRES İHLAS

2021 yılında takvim sayısını 3 milyon 420 bin adede çıkaran başkanlık, takvimlerin basımı için 10 milyon 690 bin TL’ye imza attı. Diyanet, 2022 yılı için de 3 milyon 420 bin adet takvim bastırırken takvimlerin maliyetindeki artış dikkati çekti. Buna göre, 2022 yılı takvim basım maliyeti 18 milyon 91 bin TL ile ifade edildi. Diyanet’in 2023 yılı takvimleri için ise 38 milyon 361 bin TL’lik ödeme gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı takvim ihalesi de 44 milyon 155 bin 125 TL bedelle İhlas Gazetecilik’e verildi.

İktidar, Türkiye’deki ekonomik krizi, etkisi tartışılan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile örtmeye çalışırken Diyanet, 2025 yılı takvimleri için de İhlas Gazetecilik ile 61 milyon 677 bin TL anlaşma yaptı.

Diyanet’in, 24 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği, “2026 Yılı Diyanet Takvimi” ihalesi de tamamlandı. İhalenin adresi ise yine değişmedi. Başkanlığın 17 Temmuz’da, İhlas Gazetecilik ile 2026 yılı takvimlerinin basımı için 83 milyon 979 bin TL’lik ihale imzaladığı belirtildi.

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HER YIL ON MİLYONLARCA LİRA

Diyanet’in 2018-2026 dönemindeki yılların takvimleri için ödediği tutarın toplamı, 282 milyon 628 bin TL olarak hesaplandı. Takvimler için ödenen para yıllara göre şöyle sıralandı: