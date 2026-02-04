Kaynakları gasp edip stoklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, nadir elementler ve kritik önem taşıyan diğer minerallerden oluşan 12 milyar dolarlık stratejik rezerv oluşturacaklarını açıkladı. Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre Stok finansmanının 10 milyar dolarının Amerikan Eximbank, iki milyar dolarının da özel yatırımcılardan sağlanacağını belirten Trump, böylece Amerikalı şirketlerin kritik mineralleri önceden belirlenmiş fiyatlarla rezervlerden çekebileceğini ve piyasada yaşanması muhtemel fiyat dalgalanmalarından ya da darboğazlardan korunmuş olacaklarını kaydetti.

Stratejik rezervlerden alınan elementleri şirketlerin daha sonra yeniden yerine koyması gerekecek. Benzer şekilde ABD'nin ihtiyaç halinde kullanıma sürdüğü stratejik petrol rezervi bulunuyor.

TRUMP'IN YENİ PROJESİ: PROJECT VAULT

"Amerikan şirketleri yıllardır, piyasa dalgalanmaları sırasında kritik minerallerin tükenmesi riskiyle karşı karşıya kaldı" diyen Trump, "Bugün, Amerikan işletmelerinin ve çalışanlarının herhangi bir darboğazdan zarar görmemesini için 'Kasa Projesi' (Project Vault) olarak bilinecek girişimi başlatıyoruz" açıklamasında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da rezervlerden özellikle ABD'li otomobil üreticileri ve teknoloji şirketlerinin yararlanacağı belirtildi.

Trump'ın adımı, dünyada nadir element üretimi ve işlemesi konusunda neredeyse tekel konumundaki Çin'e olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Nadir elementler elektrikli otomobillerden cep telefonuna, savaş uçaklarından yüksek teknolojili silahlara geniş bir yelpazede kullanılıyor. Nadir elementlerin yanı sıra lityum ve kobalt gibi elementler de sanayi açısından kritik önem taşıyor. ABD Başkanı, Danimarka toprağı Grönland'ı ele geçirme hedefini de buradaki nadir element rezervleriyle gerekçelendiriyor.

Trump, kritik önemdeki elementler konusunda dünya çapında çeşitli ülkelerle anlaşmalar yaptıklarını da belirtti. Bu kapsamda yarın ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden bakanların da olacağı yaklaşık 50 ülkeden heyetlerin katılımıyla kritik mineraller konusunda bir toplantı düzenleyecek. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bir açılış konuşması yapması beklenen toplantı kapsamında, kritik mineraller konusunda tedarik zincirini iyileştirmeye yönelik bir dizi anlaşma imzalanması bekleniyor.

GRÖNLAND'I DA BU YÜZDEN İSTİYOR

ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) geçen yıl Temmuz ayında açıkladığı rapora göre ABD, Çin'den ithalata Avrupa ülkelerine kıyasla daha bağımlı durumda. Çin, nadir elementler ve bazı metallere yönelik ihracat kısıtlamalarını geçen yıl artırmış, bunun üzerine Avrupa Komisyonu da Aralık ayında hammadde stoklama planlarını açıklamıştı.

SAVAŞTAKİ UKRAYNA İLE ANLAŞMA İMZALADI

Trump yönetimi 30 Nisan'da Rusya ile savaş içindeki Ukrayna ile de nadir toprak elementleri anlaşması 30 Nisan'da imzalamıştı. Ortaklığın 50/50 temelinde olduğunu vurgulayan taraflar anlaşma ile, hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yeni askeri yardımların garanti altına alındığı kaydetmişlerdi. Ukrayna'nın, doğal kaynaklarına karşılık, ABD'nin güvenlik yardımlarını anlaşmaya bağlamıştı.

ABD, Çin'in kritik mineral ve nadir toprak elementleri pazarında hakimiyetine karşı koymanın yollarını aramaya devam ediyor.

Washington yönetimi ve Avustralya, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin arzını artırmayı amaçlayan bir anlaşma imzaladı. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz milyar dolarlık nadir elementlerin merkezine gidip açıkladı.

ABD-AVUSTRALYA ARASINDA DEĞERLİ MADEN ANLAŞMASI

Beyaz Saray'da Trump ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese nadir toprak elementleri ve değerli minareller konusunda 8.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı.

4-5 ay süren müzakerelerin sonucunda atılan imzalara ilişkin, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmanın ülkesinin madencilik ve işleme yeteneklerini genişletecek 8.5 milyar dolarlık "kullanıma hazır" projelerden oluşan bir boru hattını destekleyeceğini söyledi.

ABD ve Avustralya, Trump'ın ilk döneminden bu yana bu konular üzerinde çalışıyor ancak Albanese, son anlaşmanın ortaklığı "bir sonraki seviyeye" taşıyacağını söyledi.

O KADAR DEĞERLİ MİNERALE SAHİP OLACAĞIZ Kİ

Trump 20 Ekim'de Beyaz Saray'da ağırladığı Avustralya Başbakanı Albanese ile değerli minareller ve nadir toprak anlaşması imzalamıştı. Trump, ülkesinin değerli mineraller ve nadir toprak elementi politiklarına ilişkin, "Yaklaşık bir yıl içinde, o kadar çok kritik mineral ve nadir toprak elementine sahip olacağız ki, bunlarla ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz" şeklinde konuşmuştu.