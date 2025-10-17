Kaynaklarımız Beyaz Saray’a pazarlanamaz

Haber Merkezi

SOL Parti’nin ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği yürüyüşler devam ediyor. 18 Ekim Cumartesi günü ‘Eskişehir Beyaz Saray koridorlarında pazarlanamaz’ sloganıyla saat 16.00’da Yediler Parkı’ndan başlayacak yürüyüş öncesi SOL Parti tarafından açıklama yayımlandı.

SOL Parti, son günlerde basında sıkça yer alan ‘Eskişehir’de bulunan nadir toprak elementi’ meselesi ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’İçerde halk desteğini kaybetmiş, meşruiyetini ABD ve Trump’ta arayan Erdoğan’ın, tam bir teslimiyet içinde olduğu ortada. Eskişehir ve ülkemizin kaynaklarının emperyalizme pazarlanmasına izin vermeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

SOL Parti PM Üyesi Mert Yedek, konu ile ilgili açıklamada şunları kaydetti: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre Beylikova ve Sivrihisar ilçeleri arasında yer alan sahada 694 milyon ton nadir toprak elementi (NTE) bulunuyor. Yetkililer, buranın Çin’deki 800 milyon tonluk "Bayan Obo" sahasından sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi olduğunu söylüyor.

Eti Maden tarafından yakın zamanda açılışı yapılan nadir toprak elementlerinin işletileceği tesisin verileri halkla, kamuoyuyla paylaşılmadan Beyaz Saray koridorlarına taşındı. Trump’ın Çin’le rekabet içinde, dünyanın her yerindeki bu tür hammadde kaynaklarına çökmek üzere bir planın olduğu biliniyor.

Stratejik önem atfedilen bu cevherler enerji, savunma ve teknoloji gibi sektörlerde kullanılıyor. ABD’nin askeri üstünlüğü ve askeri sınai kompleksi için kritik öneme sahip olan nadir toprak elementleri F-35 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri, çeşitli denizaltılar ,radar sistemleri, Predator insansız hava araçları, güdümlü füzeler ve akıllı bombalar dahil olmak üzere çok sayıda askeri alanda kullanılıyor.

İçerde halk desteğini kaybetmiş, meşruiyetini ABD ve Trump’ta arayan Erdoğan’ın, tam bir teslimiyet içinde olduğu ortada. Eskişehir ve ülkemizin kaynaklarının emperyalizme pazarlanmasına izin vermeyeceğiz. Tek adam rejimi içinde bulunduğu krizi aşmanın yolunu Eskişehir’in topraklarını emperyalistlere altın tepside sunmakta buldu. Memleketin her yanını sermayeye peşkeş çeken iktidar şimdi de Amerikancı politikalar ile birlikte Eskişehir’imizi emperyalistlerin hammadde savaşında jeopolitik bir koz olarak kullanıyor.

İŞGALDEN BAŞKA ANLAMA GELMEZ

Sömürge madenciliği ülkeleri yeni bir bağımlılığa zorlayan yeni bir emperyalist modelin suretleri olarak beliriyor. Bu bağımlılığın zemini neoliberal dönemde artarak yoğunlaşıyor. Nadir toprak elementlerinin Amerika’ya açılması ülkenin işgal edilmesinden başka bir anlama gelmez.

Halihazırda ‘Zeytin Yasası’ olarak gündeme gelen Torba Yasayla Madencilik Kanunu ile altyapısı oluşturulan sömürü düzeni derinleşirken, Anadolu uluslararası ve ulusal sermayeli maden tekelleri tarafından delik deşik edilen büyük bir enkaza dönüşecek.

Memleketimizi siyasi ikbal ve kâr hırsı uğruna bir yıkıma sürükleyenler sömürge madenciliğiyle topraklarımızı Beyaz Saray koridorlarında pazarlıyor. Tam bağımsızlık, topraklarımızı ve memleketimizi savunmak için Eskişehir’de 18 Ekim’de saat 16’da Yediler Parkı’nda buluşuyoruz. Anti Emperyalist mücadelemizi büyüterek yürüyoruz.