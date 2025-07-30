‘Kaynat Bakalım’ ilk kez Harbiye’deydi
Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan ‘Kaynat Bakalım’ ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaydı. Tiyatro, müzik ve televizyon dünyasının üç sevilen ismi; Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer, samimi bir anlatı ve sahne enerjisiyle ilgi topladı.
Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan ‘Kaynat Bakalım’ ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaydı. Tiyatro, müzik ve televizyon dünyasının üç sevilen ismi; Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer, samimi bir anlatı ve sahne enerjisiyle ilgi topladı.
Sanatçılar Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve televizyoncu Saba Tümer; hem zarafetleri hem enerjileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
‘Kaynat Bakalım’ sahnesinde bir araya gelen üç kadın; kendi hayatlarına dair sırları, vazgeçişlerini ve anılarını seyirciyle samimi bir dille paylaştı.
Tatlı atışmalar, neşeli sohbetler ve danslar, dillere pelesenk olan sanat müziği eserleriyle birleşince Harbiye’de unutulmaz bir gece yaşandı.