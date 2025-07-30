‘Kaynat Bakalım’ ilk kez Harbiye’deydi

Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan ‘Kaynat Bakalım’ ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaydı. Tiyatro, müzik ve televizyon dünyasının üç sevilen ismi; Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer, samimi bir anlatı ve sahne enerjisiyle ilgi topladı.

Sanatçılar Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve televizyoncu Saba Tümer; hem zarafetleri hem enerjileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

‘Kaynat Bakalım’ sahnesinde bir araya gelen üç kadın; kendi hayatlarına dair sırları, vazgeçişlerini ve anılarını seyirciyle samimi bir dille paylaştı.

Tatlı atışmalar, neşeli sohbetler ve danslar, dillere pelesenk olan sanat müziği eserleriyle birleşince Harbiye’de unutulmaz bir gece yaşandı.