Kaypakkaya’nın doğduğu topraklardan tepki: Taşocağı yaptırmayacağız

Gökay BAŞCAN

68 kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köye yapılmak istenen taşocağına karşı köylüler ayağa kalktı. Yurttaşlar, projenin hayata geçirilmek istendiği Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya Köyü’nde bir araya geldi. Taşocağının bölgeye vereceği zararın tartışıldığı toplantının ardından projenin planlandığı alana fidan dikimi yapıldı.

Bölgede tarım ve hayvancılığa darbe vuracak proje Çelikler Holding tarafından yönetiliyor. Taşocağından çıkarılacak hammaddenin TCDD’ye bağlı hızlı tren projelerinde kullanılması planlanıyor.

Projeden haber aldıkları ilk andan itibaren teyakkuza geçen köylüler bir araya geldi. Köydeki bir dizi etkinliğe çevre yörelerin muhtarları ve yurttaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı. BirGün’e konuşan bölge halkı projeye karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. “Taşocağı yapılırsa neyle geçineceğiz” diye soran köy sakini Döne Teyze, “Köyümüze taşocağının yapılmasını istemiyoruz. Çünkü suyumuz ve havamız kirlenecek. Çalışıyoruz; ektiğimiz sebzeler, meyveler var. Ne ile geçineceğiz biz? Evlerimiz çökecek, ne yapacağız? Emeklerimizi boşa çıkardılar, köyümüze bakmadılar, ilgilenmediler. Ellerini çeksinler köyümüzün üstünden” dedi.

Taşocağının en çok etkileyeceği yerlerden olan Narlık Köyü’nün muhtarı Gökhan Çelik ise, “Hepimizin işi tarım. Burada tarım ve hayvancılık olmazsa olmaz. Köylünün toprağına ve suyuna dokunmasınlar. Hepimizin kazancı topraktan geliyor” ifadelerini kullandı.

“Yaşamı yok edemezsiniz” diyen Karakaya Köyü Muhtarı Tayfun Tunç da şu sözlerle tepki gösterdi: “Burada açılacak olan taşocağı bizim çok zararımıza olacak. 20 metre yakınında evlerimiz, arazilerimiz, ekinlerimiz var. Bunların hepsi yok olacak. Yaşamı yok edemezsiniz, havamızı yok edemezsiniz. Buna sonuna kadar karşıyız.”

"KÖYLÜYÜ DÜŞÜNEN YOK"

Köylülere destek için bölgeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ile Çorum İl Sözcüsü Arif Başarır gitti. Fidan dikimi esnasında konuşan CHP’li vekil Tahtasız, iktidarın bu köylere yol dahi yapmadığını, yatırım gelmediğini ancak şirketlere peşkeş çekilmek istendiğini belirtti. SOL Partili Başer ise köylülere yaptığı konuşmada, “Şu anda çok önemli bir süreçtesiniz. Henüz ÇED süreci başlamadı. Şu an Mecliste olan yasayla ÇED süreçlerini de kaldırmak istiyorlar. Arkadaşlarımız, Ankara’nın göbeğinde, günlerdir parkta yatıyorlar. Çünkü ÇED sürecinin kaldırılması demek; köylünün, toprak sahiplerinin hiçbir itiraz hakkı olmadan arazilerinin ‘kamu yararı’ bahanesiyle kamulaştırılması, elinizden alınması demektir” dedi.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

“Şimdi hep birlikte, hem hukuksal hem de topraklarımıza, havamıza, suyumuza sahip çıkmak için mücadele etme zamanı” ifadelerini kullanan Başer şöyle konuştu: “Bu iki günlük bir mücadele değil. Taşocağı meselesi sürdükçe bu mücadeleyi de sürdürmemiz gerekiyor. Hem hukuksal anlamda davaları takip etmemiz gerekiyor, hem de toprağımızı savunmamız gerekiyor. Birbirimizle omuz omuza vereceğiz ve köyümüzü kurtaracağız.”