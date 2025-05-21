Kaypakkaya’nın hikâyesi tekrar okurlarla buluşuyor

Ebrar ÖZDEMİR

Tekin Yayınevi, İbrahim Kaypakkaya’nın devrimci mücadelesini 8 senelik sansürün ardından yeniden okurla buluşturuyor. Nihat Behram tarafından 1975 yılında yazılan ve yayımlandığı günden beri yasaklarla karşılaşan “Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit” 100. basımı ile tekrardan raflarda. Kaypakkaya’nın hikâyesi; yazarın yazma, okurun okuma özgürlüğüne ket vurulmamasını talep eden Behram’ın kaleminden serbestçe okunabilecek.

NEREDEN BAKSANIZ KATMERLİ BİR HUKUKSUZLUK

Yazar, süreci “50 yıl önce Vatan Gazetesi’nde tefrika olarak yayımlanan, sonrasında kitaplaştırılan Ser Verip Sır Vermeyen Yiğit, 12 Eylül döneminde birçok devrimci yayın gibi yasaklandı. Yargılandı ve uzun yargılanma süreci sonunda Devlet Güvenlik Mahkemesinde beraat ettik. Bu beraat kararı, kitabın yeni basımında arka kapakta yer alıyor. Kararın ardından 20 yıl boyunca kitabevlerinde özgürce yer alan kitabım yeniden yasaklandı. Yargılanıp beraat etmiş bir kitabın tekrar yasaklanması neresinden bakarsanız bakın katmerli bir hukuksuzluktur. Arama yapılan bir evde bulunuyor. Suç delili olarak tutanak listesine ekleniyor ve yasak kararı veriliyor. Bu keyfi kararların hukuki bir dayanağı yoktur” diyerek anlattı.

YASAKLARI BİR KEZ DAHA AŞTIK

Bir yazar için kitabının evladı gibi olduğunu söyleyen Behram, “Kitabının yasaklanması evladının zincire vurulması anlamını taşır. Bu kitap, 50 senelik ömrünün büyük bir kısmını yasaklar, kısıtlamalarla geçirdi. Şimdi bu yasakları bir kez daha aştık. Tekin Yayınevi, kutlanası bir kararla kitabımı okuruna sundu. Dilerim; yazarın yazma, okurun okuma özgürlüğü bir daha çelmelenmez” dedi. Tekin Yayınevi Genel Yayın Koordinatörü Elif Akkaya ise “Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit” kitabını tekrar okurla buluşturmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu vurguladı. Akkaya şöyle devam etti: “Bu kitap, Türkiye devrim tarihine mal olmuş yiğit bir devrimcinin belgesel anlatısı. Nihat Behram, titiz, özverili ve onurlu tutumu sayesinde yurt dışında bu çalışmayı bastırarak Kaypakkaya’nın son nefesine kadar direnişini sınırlar ötesine taşıdı. Dünya devrim tarihine Türkiye’den bir örnek olarak geçmiş İbo’nun direnişi, hala aynı muazzam ışığıyla yol göstermeye devam ediyor.”