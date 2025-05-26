Kaypakkaya’nın mezarını izliyorlar

Haber Merkezi

18 Mayıs 1973’te işkencede katledilen devrimci önder İbrahim Kaypakkaya’nın Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulunan ve uzun süredir ‘abluka’ altında olan mezarlığın şimdi de 24 saat kamera ile izlendiği ifade edildi.

Özgürgelecek’in haberine göre, köy mezarlığında bulunan mezara ilk olarak bir karakol kurulmuş, ardından giriş-çıkışlar kontrol altına alınmıştı. Mezar başında yapılan anmalara GBT uygulaması, drone ile gözetleme ve kimlik kontrolleri gibi birçok uygulama da gündeme gelmişti. Bu yıl Kaypakkaya’nın ölümünün 52. yılında mezarlığa kamera kurulması dikkat çekti.

Kaypakkaya’nın mezarına yerleştirilen kamera tepkilere neden oldu. Yurttaşlar tarafından yapılan paylaşımlarda Kaypakkaya’nın katledilişinin üzerinden 52 yıl geçse de korkularının hala geçmediği vurgulandı.