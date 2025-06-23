Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Kayseri 2. Amatör Küme 2024-2025 sezonunun ardından Play-Off final eşleşmeleri belli oldu.

Kayseri 2. Amatör Küme A-B-C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off final eşleşmeleri belli oldu. Play-Off finaline kalan 8 takımlar şampiyonluk mücadelesi verecekler. Oynanacak 4 karşılaşma sonrasında kazanan takımlar adını 1. Amatör Küme’ye yazdıracaklar. Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final eşleşmesi şu şekilde;

Yavru Aslanspor-Büyük Toramanspor

Mahrumlarspor-Sindelhöyük Yıldızspor

Yeşilspor-Yerköyspor

Erciyes İdmangücü-Bünyan Belediyespor