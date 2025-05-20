Kayseri 2. Amatör Küme’de 10. hafta tamamlandı
Kayseri İkinci Amatör Küme A-B-C ve D Grupları’nda oynanan maçlar ile birlikte 10. hafta tamamlandı.
Kayseri İkinci Amatör Küme A-B-C ve D Grubu’nda oynanan 11 maçla 10. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 78 gol atıldı. 2. Amatör Küme’de hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 2. Amatör Küme’de 10. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Yavru Aslan Gençlikspor 9-1 Fevzi Çakmakspor
Bünyan Belediyespor 8-2 Kayseri İdman Yurdu
Yeni Esenspor 6-0 Pınarbaşı Belediyespor
İncesu Erdemspor 7-2 Talas İdman Yurdu
Mahrumlarspor 8-0 Alsancakspor
Yeşilspor 9-1 Y.B.Şafakspor
Özalperenspor 2-2 Sindelhöyük Yıldızspor
Sümerspor 1-1 Cırgalanspor
Kafkasspor 3-2 Y.M.Y.Ufuklarspor
Palasspor 1-7 Erciyes İdmangücü
Büyük Toramanspor 3-2 Talas Denizspor
Bayraktarspor 3-0 Kılıçaslan Yıldızspor (hükmen)
Sanayi Esnafspor 3-0 A.Kızılırmakspor (Hükmen)
Akkışla Gençlikspor 3-0 Güneşli Gençlikspor (Hükmen)
Yerköyspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen)
Yahyalı Gençlerbirliği 3-0 Yavuzspor (Hükmen)