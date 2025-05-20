Kayseri 2. Amatör Küme’de 10. hafta tamamlandı

Kayseri İkinci Amatör Küme A-B-C ve D Grupları’nda oynanan maçlar ile birlikte 10. hafta tamamlandı.

Kayseri İkinci Amatör Küme A-B-C ve D Grubu’nda oynanan 11 maçla 10. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 78 gol atıldı. 2. Amatör Küme’de hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 2. Amatör Küme’de 10. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Yavru Aslan Gençlikspor 9-1 Fevzi Çakmakspor

Bünyan Belediyespor 8-2 Kayseri İdman Yurdu

Yeni Esenspor 6-0 Pınarbaşı Belediyespor

İncesu Erdemspor 7-2 Talas İdman Yurdu

Mahrumlarspor 8-0 Alsancakspor

Yeşilspor 9-1 Y.B.Şafakspor

Özalperenspor 2-2 Sindelhöyük Yıldızspor

Sümerspor 1-1 Cırgalanspor

Kafkasspor 3-2 Y.M.Y.Ufuklarspor

Palasspor 1-7 Erciyes İdmangücü

Büyük Toramanspor 3-2 Talas Denizspor

Bayraktarspor 3-0 Kılıçaslan Yıldızspor (hükmen)

Sanayi Esnafspor 3-0 A.Kızılırmakspor (Hükmen)

Akkışla Gençlikspor 3-0 Güneşli Gençlikspor (Hükmen)

Yerköyspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen)

Yahyalı Gençlerbirliği 3-0 Yavuzspor (Hükmen)