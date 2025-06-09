Kayseri-Ankara kara yolunda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Kayseri-Ankara kara yolunun Kırşehir geçişinde yoğunluğa neden oluyor.

Polis ve jandarma ekipleri, Kırşehir'den Kayseri ve Ankara yönüne oluşan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Özellikle Mucur, Akpınar ilçeleri ile Özbağ beldesinde yoğunluk oluşmaması için trafik ekipleri çalışma yapıyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Bayram tedbirleri kapsamında il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 202, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 121 trafik personeli görev yapıyor.