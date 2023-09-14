Kayseri Basketbol'un yeni transferi Breanna Richardson, sağlık kontrolünden geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferlerinden Breanna Richardson, sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li forvetin, Memorial Kayseri Hastanesinde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, WNBA tecrübesi de bulunan Richardson ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı belirtildi.