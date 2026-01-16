Giriş / Abone Ol
Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki engelli bebek, ailesi tarafından evlerindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • 16.01.2026 07:39
  • Giriş: 16.01.2026 07:39
  • Güncelleme: 16.01.2026 07:41
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.

Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki evde, 1,5 yaşındaki erkek çocuğu E.H'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, engelli olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

