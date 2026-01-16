Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki engelli bebek, ailesi tarafından evlerindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.
Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki evde, 1,5 yaşındaki erkek çocuğu E.H'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, engelli olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.