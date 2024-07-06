Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki Muhammed Baki Ç. isimli bebek ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, evde ölü bulundu.

Olay ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki Muhammed Baki Ç.’yi hareketsiz bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muhammed Baki Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammed Baki bebeğin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.