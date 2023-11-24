Kayseri'de 106 tarihi obje ele geçirildi

Kayseri'de, polis ekiplerince 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 106 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin il dışından temin ettiği tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeleri kentte satışını yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine şüphelinin belirlenen 3 ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, yaklaşık 100 kilogram sütun, kılıçlar, şamdan, yüzük ve sikkenin bulunduğu 106 obje, 3 tabanca, 5 tüfek, 59 fişek ve 110 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.