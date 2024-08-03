Kayseri'de 11'inci kattan düşen şahıs öldü

kayseri'de 14 katlı binanın 11'inci katındaki balkondan düşen H.İ.Ş. (40) hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Kızılırmak Cadde'sindeki 14 katlı binanın 11'inci katında meydan geldi.

İddiaya göre H.İ.Ş., balkondan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.İ.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.İ.Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.