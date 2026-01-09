Giriş / Abone Ol
Kayseri'de hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı.

Güncel
  • 09.01.2026 18:47
Kaynak: AA
Kayseri'de 12 yıl kesin hapsi bulunan firari yakalandı
Fotoğraf: DHA

Kayseri'de "hırsızlık" suçundan hakkında 11 yıl 11 ay 19 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 11 yıl 11 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (32) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

