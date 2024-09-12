Kayseri'de 16 yaşındaki yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Kaynak: AA
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi'nde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasının ardından kaçan sürücü Z.K. (27) saklandığı adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Z.K'nin kullandığı 34 BDH 092 plakalı hafif ticari araç, 2 gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan R.A.Y'ye (16) çarpmış, ağır yaralanan genç Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, kaçan zanlı ise polisin düzenlediği operasyonda saklandığı adreste yakalanmıştı.