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Kayseri'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 19 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 23:55
  • Giriş: 17.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 18.09.2024 01:01
Kaynak: AA
Kayseri'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "evden hırsızlık" ve "hükümlünün kaçması" suçlarından kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.C.K'nin (32) yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler S.C.K'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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