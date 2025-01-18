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Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 18.01.2025 09:59
  • Giriş: 18.01.2025 09:59
  • Güncelleme: 18.01.2025 09:59
Kaynak: AA
Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F. (30) ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.A.Y. (28) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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