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KAYSERİ'de 2 grup arasında 'borç' kavgası: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.01.2025 19:55
  • Giriş: 31.01.2025 19:55
  • Güncelleme: 31.01.2025 19:55
Kaynak: DHA
KAYSERİ'de 2 grup arasında 'borç' kavgası: 3 yaralı

KAYSERİ'de 2 grup arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi, tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)

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