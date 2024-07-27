Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kayseri-Ankara kara yolunun Tahirinli Mahallesi yol ayrımında, O.Ç. idaresindeki otomobil ile M.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü O.Ç. yaralandı, yanındaki eşi S.Ç. hayatını kaybetti, diğer araçtaki M.E. ve E.C. de yaralandı.

Olayı yoldan geçerken gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı O.Ç, M.E. ve E.C. ise gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.