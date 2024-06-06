Kayseri'de 2 pilotun öldüğü uçak kazası: 2 savcı görevlendirildi

Kayseri'de 4 Haziran'da 2 pilotun ölümüne neden olan askeri uçağın düşmesine ilişkin 2 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında, kaza kırım raporunun da beklendiği belirtildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 pilotun öldüğü uçak kazasıyla ilgili 1'i başsavcıvekili olmak üzere 2 savcı görevlendirdi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 4 Haziran'da kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.

KAZA KIRIM RAPORU BEKLENİYOR

Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen öldü. Uçak düştükten sonra bölgede bulunanlar ile tarım işçileri, enkaza müdahale etmeye çalıştı.

Diğer yandan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza ile ilgili 1'i başsavcı vekili olmak üzere 2 savcı görevlendirdi.

Soruşturma kapsamında, kaza kırım raporunun beklendiği öğrenildi.