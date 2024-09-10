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Kayseri'de 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 10.09.2024 21:38
  • Giriş: 10.09.2024 21:38
  • Güncelleme: 10.09.2024 21:39
Kaynak: AA
Kayseri'de 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 11 ay hapis cezası olan G.A'nın (44) yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.A'yı yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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