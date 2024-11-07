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Kayseri'de 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2024 16:24
  • Giriş: 07.11.2024 16:24
  • Güncelleme: 07.11.2024 16:24
Kaynak: AA
Kayseri'de 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de hakkında "kasten yaralama" suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.P. (36) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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