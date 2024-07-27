Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de 25 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, '12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü O.E. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 22:02
  • Giriş: 27.07.2024 22:02
  • Güncelleme: 27.07.2024 22:03
Kaynak: DHA
Kayseri'de 25 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahsılar Büro Amirliği ekipleri, '12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan O.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

BirGün'e Abone Ol