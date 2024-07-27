Kayseri'de 25 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, '12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü O.E. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak: DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahsılar Büro Amirliği ekipleri, '12 yaşını doldurmamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan O.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.