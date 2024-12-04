Kayseri'de 27 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 27 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hırsızlık" suçlarından 27 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi (35) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.