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Kayseri'de 31 yıl hapis cezası alan firari kadın hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.06.2024 23:51
  • Giriş: 24.06.2024 23:51
  • Güncelleme: 24.06.2024 23:51
Kaynak: DHA
Kayseri'de 31 yıl hapis cezası alan firari kadın hükümlü yakalandı

Kayseride'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.E. (20) adlı kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari kadın hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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