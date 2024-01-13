Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 20:59
  • Giriş: 13.01.2024 20:59
  • Güncelleme: 13.01.2024 20:59
Kaynak: AA
Kayseri'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde, yurda yasa dışı yollardan girenlerin, yasal kalış hakkı bulunmayanların ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekipleri, kent girişinde durdurdukları araçta 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, sınır dışı işlemleri için Kayseri Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 